Ветеран «Спартака» раскритиковал Ещенко и Глушакова за «оскорбление» Карреры

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Легендарный футболист московского «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал скандальное стихотворение актера Дмитрия Назарова, передает »Чемпионат.com».

Назарова после поражения «Спартака» в матче 7-го тура чемпионата России в своем инстаграме опубликовал видеозапись с прочтением стихотворения, в котором критиковал главного тренера команды Массимо Карреру. Как заметили позднее пользователи социальной сети, пост лайкнули игроки красно-белых Денис Глушаков и Андрей Ещенко.

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«Ещенко и Глушаков – молодые ребята, которые не ведают, что творят. Я понимаю, что они обижены, что их не ставят в состав, но это не повод для того, чтобы оскорблять тренера. Мало ли что там сказал Назаров, он с головой не дружит, у нас много артистов, которые с головой не дружат, мы же все смотрим телевизор», — сказал Рейнгольд.

Ранее сообщалось, что Глушаков опроверг сообщения о конфликте с Каррерой‍.