СМИ: от игрока сборной России ушла жена из-за пьянства и измен

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Зарема Дзагоева, жена полузащитника московского ЦСКА и сборной России Алана Дзагоева, перестала жить с мужем и отправилась в Северную Осетию, сообщает интернет-портал «Регион online».

Как информирует ряд изданий, супруга футболиста забрала двух детей и уехала к родителям в Беслан. Отмечается, что причиной стали измены и пьянство Дзагоева.

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При этом официальный представитель игрока Дарья Арсланова опровергла эту информацию.

«В настоящий момент Зарема с детьми гостит у родителей Алана в Беслане. В семье Дзагоевых все хорошо», — заявила она.

Алан и Зарема поженились в 2012 году. Они воспитывают двоих детей: пятилетнюю дочь Элану и двухлетнего сына Хетага.

Ранее Дзагоев рассказал о сроках восстановления после травмы.