Болельщики «Спартака» создали петицию в поддержку Карреры
Болельщики московского «Спартака» создали петицию в поддержку главного тренера команды Массимо Карреры, сообщает «Советский спорт».
Таким образом фанаты отреагировали на скандал, возникший после того, как известный актер Дмитрий Назаров написал стихотворение, в котором раскритиковал итальянского специалиста. Эту запись лайкнули игроки «Спартака» Денис Глушаков и Андрей Ещенко.
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Петиция появилась на платформе Change.org. Авторы требуют наказать игроков.
«Считаем такое поведение футболистов вопиющим проявлением непрофессионализма и просим руководство «Спартака» принять соответствующие меры», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Евгений Кафельников выразил поддержку Каррере.