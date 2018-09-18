Нападающий ПСВ признался в мечте играть за «Барселону»

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Полузащитник ПСВ Ирвинг Лосано рассказал, что мечтает выступать за «Барселону», передает «Советский спорт».

По слова мексиканца, после чемпионата мира — 2018 к нему действительно был интерес со стороны многих клубов.

«Чемпионат мира прошел для меня хорошо. Меня там просматривали многие клубы, это очень приятно. Агент сказал, что есть интерес со стороны «Барселоны», и он рассмотрит все варианты.

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Переход в такой великий клуб, как «Барселона», стал бы для меня воплощением мечты. Но сейчас главное — сосредоточиться на ПСВ и получать как можно больше удовольствия от игры», — цитирует Лосано Goal.

ПСВ и «Барселона» встретятся на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19. Первая игра между командами состоится 18 сентября.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» заинтересован в приобретении игрока Лосано.