Бывший тренер сборной России подал в суд на экс-президента Албании

<img src="">

Главный тренер сборной Албании Кристиан Пануччи подал иск в суд против бывшего Президента страны, передает Associated Press.

Пануччи, который состоял в тренерском штабе сборной России с 2012 по 2014 год, обвиняет бывшего главу Албании Буяра Нишани в нанесении ущерба личной репутации из-за того, что последний назвал его «шарлатаном» в фейсбуке после того, как команда Албании уступила сборной Косово (0:3) в товарищеском матче.

Реклама

«Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было создано», — написал Нишани.

Сообщается, что Пануччи требует выплатить ему €100 тысяч.

Судья вынесет решение по иску в течении 30 дней.

Ранее сообщалось, что на бойца UFC Конора Макгрегора подали иск за доведение до психического расстройства.