Чемпионка мира по гимнастике стала жертвой бойфренда-мошенника

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Бывшая российская художественная гимнастка Дарья Кондакова подала исковое заявление в суд на директора компании по пошиву одежды SPSM, с которым встречалась на протяжении трех лет, и обвинила его в мошенничестве, сообщает «Советский спорт».

По словам Кондаковой, она вложила в развитие компании ответчика свои средства, а также просила топовых гимнасток сборной России прорекламировать его бизнес. С заявлением о случившемся экс-гимнастка выступила на своей странице в инстаграме.

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«Мы подали заявление о привлечении к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ на директора фирмы одежды SPSM. Также мы готовим иски от имени гимнасток сборной России, которые просили убрать фото с рекламы этой фирмы и получили отказ от директора», — написала она.

Также Кондакова рассказала, что вложила в бизнес деньги, которые откладывала на квартиру.

«Он обещал мне увеличить мои сбережения и купить общую квартиру. Я сомневалась, но так как дело шло к свадьбе, дала согласие. Но отношения не сложились, в 2017 году я ушла от него», — добавила спортсменка.

Кондакова посоветовала своим подписчицам не повторять ее ошибок.

«Не доверяйте и не обеспечивайте мужчин, которые этого не ценят!» — резюмировала она.

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