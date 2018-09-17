Теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP
Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.
В первой десятке изменений нет. Продолжает лидировать в списке испанец Рафаэль Надаль.
Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.
Ранее сообщалось, что Евгения Родина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Рейтинг ATP. 17 сентября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760;
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900;
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445;
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980;
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890;
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715;
7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755;
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665;
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595;
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470…
24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262...
69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795...
84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.