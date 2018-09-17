Теннисист Хачанов поднялся на одну строчку в рейтинге ATP

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Российский теннисист Карен Хачанов поднялся на 24-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщает ТАСС.

В первой десятке изменений нет. Продолжает лидировать в списке испанец Рафаэль Надаль.

Еще один представитель России Андрей Рублев поднялся с 71-го на 69-е место.

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Ранее сообщалось, что Евгения Родина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Рейтинг ATP. 17 сентября

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760;

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900;

3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445;

4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980;

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890;

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715;

7 (7). Григор Димитров (Болгария) — 3755;

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3665;

9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595;

10 (10). Джон Иснер (США) — 3470…

24 (25). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

35 (35). Даниил Медведев (Россия) — 1262...

69 (71). Андрей Рублев (Россия) — 795...

84 (84). Евгений Донской (Россия) — 681.