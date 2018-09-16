Роналду увеличил продажи «Ювентуса» на 145 процентов

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Продажи игровых футболок «Ювентуса» сильно возросли с приходом в команду нападающего Криштиану Роналду, сообщает «Советский спорт».

Как информирует Idealo Magazine, за два месяца туринский клуб продал больше маек, чем за весь прошлый сезон.

Отмечается, что продажи футболок «бьянконери» выросли на 145 процентов, а майки с фамилией Роналду стали самыми востребованными и покупаемым в Италии.

Ранее сообщалось, что Роналду спародировал журналиста на тренировке.