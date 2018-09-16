Первый турнир в России принес UFC более 125 млн рублей

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Доход от продажи билетов на первый в истории турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) на территории России составил более 125 млн рублей, сообщает «Советский спорт».

Турнир, который посетили 22 603 зрителя, прошел в московском дворце спорта «Олимпийский».

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По информации MMAjunkie, промоушен выручил за продажу билетов около $1,84 млн (примерно 125 188 448 рублей).

В главном поединке турнира россиянин Алексей Олейник одолел новозеландца Марка Ханта.

Ранее сообщалось, что Андрей Орловский вышел на бой в Москве под гимн СССР.