Российский боец UFC завершит карьеру, если не получит визу США

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майрбек Тайсумов поделился мыслями о своих амбициях, передает «РИА Новости».

На турнире UFC в Москве Тайсумов по решению судей одержал победу над американцем Дезмондом Грином.

«Мне нужна американская виза, чтобы поехать в США и биться с лучшими. Если я не получу визу, то закончу карьеру. Я хочу быть чемпионом UFC, драться где-то еще нет смысла. Если не смогу продолжить, то буду работать с детьми. У меня много проектов, социальных проектов. Я люблю работать с детьми», — сказал спортсмен.

Ранее сообщалось, что Тайсумов оценил шансы Хабиба Нурмагомедова против Конора Макгрегора.