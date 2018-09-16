Стало известно о состоянии здоровья Олейника после боя с Хантом

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Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник не получил серьезных повреждений в поединке с новозеландцем Марком Хантом, сообщает ТАСС.

Бой против Ханта, который проходил в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Москве, завершился победой россиянина в первом раунде. 41-летний Олейник поймал новозеландца на удушающий.

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«У меня до этого была травма ноги, поэтому хромаю. В поединке пропустил несколько ударов, но это малая цена. Несколько дней отдохну, потом начну набирать форму», — сказал Олейник на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что трое российских бойцов получат бонусы по итогам турнира UFC в Москве.