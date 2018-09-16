Российские волейболисты уступили США в матче ЧМ-2018

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Сборная России по волейболу уступила команде США в матче первого группового этапа чемпионата мира 2018 года, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в итальянском Бари и завершилась победой американцев в четырех партиях со счетом 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20).

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В составе российской команды самыми результативными игроками стали Максим Михайлов, Дмитрий Мусэрский и Егор Клюка, набравшие по 13 очков. У американской команды лучшим стал доигровщик Аарон Расселл, принесший в копилку своей команды 17 баллов.

В двух первых матчах турнира подопечные Сергея Шляпникова дважды со счетом 3:0 одолели команды Австралии и Туниса.

Ранее сообщалось, что российские волейболисты установили рекорд чемпионатов мира.

Волейбол. Чемпионат мира — 2018. Группа С

США – Россия – 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:20)