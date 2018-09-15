Тайсумов, Хабилов и Муртазалиев победили на турнире UFC в Москве

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В рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 136, который проходит в Москве, россияне Рустам Хабилов и Майрбек Тайсумов судейскими решениями победили американцев Кайана Джонсона и Дезмонда Грина, соответственно. Тайсумов после победы над Грином вызвал на поединок американца Кевина Ли.

Петр Ян судейским решением одолел Джин Су Сона. Кореец пропустил за 15 минут боя более 100 ударов, но сумел выстоять.

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Халид Муртазалиев, принявший поединок против Си Би Доллоуэя на недельном уведомлении, победил американца техническим нокаутом. В перерыве между вторым и третьим раундами врачи не позволили бойцу продолжить встречу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию вечера.

Ранее UFC и союз MMA России подписали соглашение о сотрудничестве/