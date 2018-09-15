Ефимова и Чупков одержали победу на втором этапе Кубка мира по плаванию

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Второй этап Кубка мира по плаванию, проходящий в Катаре, завершился победами Юлии Ефимовой и Антона Чупкова, сообщает«Советский спорт».

Ефимова в третий день соревнований первенствовала на дистанции 50 метров брассом, где второй стала Виталина Симонова. Ефимова завоевала также серебро в заплыве на 200 метров комплексом.

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Чупкову не было равных на дистанции 200 метров брассом, где третьим финишировал ещё один россиянин, Кирилл Пригода. Владимир Морозов стал бронзовым призёром на дистанции 100 метров на спине.

Ранее пятикратная чемпионка мира и трехкратный призер Олимпийских игр, пловчиха Юлия Ефимова призналась, что однажды ей поступило предложение о свидании за один миллион рублей.

Плавание. Кубок мира. Второй этап. Доха, Катар

Мужчины. Брасс. 200 м

1. Антон Чупков (Россия) – 2.08,77.

2. Арно Камминга (Нидерланды) – 2.11,21.

3. Кирилл Пригода (Россия) – 2.11,61.

4. Илья Хоменко (Россия) – 2.14,50.

Спина. 100 м

1. Митчелл Ларкин (Австралия) – 53,68.

2. Майкл Эндрю (США) – 54,11.

3. Владимир Морозов (Россия) – 55,07.

Женщины. Брасс. 50 м

1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,43.

2. Виталина Симонова (Россия) – 32,01.

3. Катинка Хоссу (Венгрия) – 32,81.

Комплекс. 200 м

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.11,57.

2. Юлия Ефимова (Россия) – 2.13,60.

3. Чжан Сиши (Китай) – 2.14,23…

6. Виталина Симонова (Россия) – 2.19,74.