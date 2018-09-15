Нападающий «Зенита» и сборной России Дзюба может стать теннисистом

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Форвард санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил о желании поучаствовать в теннисном турнире St. Petersburg Open, сообщает Sport24.

«Pro-Am турнир обязательно состоится, в этот раз мы сыграем не только на выходных, начнем в пятницу, чтобы снизить нагрузку для непрофессиональных теннисистов. Дзюба хочет сыграть, мы ему wild card обязательно предоставим.

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Уверены, что Дзюба сыграет, особенно, если «Зенит» превзойдет «Оренбург». Хотел бы еще добавить, что в понедельник вечером истекает время для того, чтобы Вавринка и Рублев могли ответить на мой вызов», — приводит слова генерального директора соревнований Александра Медведева сайт канала «Матч ТВ».

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 17 по 23 сентября. Матч между «Оренбургом» и «Зенитом» в чемпионате России состоится 16 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее Дзюбе после тренировки доверили младенцев.