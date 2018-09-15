«Сент-Этьен» сыграл в футболках с фамилией застреленного игрока

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Игроки французского «Сент-Этьена» вышли на матч 5-го тура Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен» в футболках с фамилией экс-защитника клуба Вильяма Гомиса, сообщает «Советский спорт».

Таким образом клуб почтил память футболиста, который скончался в ночь с 9 на 10 сентября.

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Фотография футболок размещена в официальном твиттере «Сент-Этьена».

19-летний игрок ехал в одной машине с другом, когда по автомобилю открыли огонь и расстреляли молодых людей.

Ранее сообщалось, что умер итальянский футболист Кристиан Попиела.