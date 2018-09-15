«Сент-Этьен» сыграл в футболках с фамилией застреленного игрока
Игроки французского «Сент-Этьена» вышли на матч 5-го тура Лиги 1 против «Пари Сен-Жермен» в футболках с фамилией экс-защитника клуба Вильяма Гомиса, сообщает «Советский спорт».
Таким образом клуб почтил память футболиста, который скончался в ночь с 9 на 10 сентября.
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Фотография футболок размещена в официальном твиттере «Сент-Этьена».
19-летний игрок ехал в одной машине с другом, когда по автомобилю открыли огонь и расстреляли молодых людей.
Ранее сообщалось, что умер итальянский футболист Кристиан Попиела.
�� #PSGASSE Ce soir, tous nos joueurs porteront au dos le même nom : celui de William Gomis. pic.twitter.com/T1coluv8mP— AS Saint-Etienne (@ASSEofficiel) 14 сентября 2018 г.