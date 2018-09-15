Отказавший «Спартаку» Терри намерен стать тренером

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Бывший защитник сборной Англии по футболу Джон Терри выразил желание получить тренерскую лицензию, передает «Советский спорт».

«Было здорово сегодня вернуться в «Челси», чтобы потренироваться с парнями и поработать над получением тренерской лицензии уровня А», — написал Терри в своем инстаграме.

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37-летний англичанин этой осенью согласовал контракт с московским «Спартаком» и успел пройти медобследование, однако в последний момент отказался от перехода. На данный момент игрок является свободным агентом.

Ранее сообщалось, что фанаты «Локомотива» высмеяли несостоявшийся переход Терри в «Спартак».