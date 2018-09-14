СМИ: Квят покинет «Феррари» ради «Торо Россо»
Российский автогонщик Даниил Квят покинет команду чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1» «Феррари», сообщает ТАСС.
Как написал журналист портала MotorLAT Хуанджо Саез в своем твиттере, 24-летний россиянин уведомил «Феррари» о своем возвращении в «Торо Россо».
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«Квят очень близок к возвращению в «Формулу-1». Россиянин проинформировал «Феррари» о своем намерении покинуть команду. Он снова станет пилотом «Торо Россо», — гласит сообщение.
В минувшем сезоне Квят провел 15 гонок, в которых заработал лишь пять очков.
Ранее сообщалось, что Квят станет участником благотворительного футбольного матча.