Боец Тайсумов: Хабиб и Тимати договорились для хайпа

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Российский и австрийский боец смешанных единоборств Майрбек Тайсумов высказал свою позицию относительно отмены концерта Егора Крида в Чечне и конфликта между Хабибом Нурмагомедовым и Тимати, передает «Спорт-Экспресс».

«Зачем мне против концертов каких-то выступать? У нас есть глава Чеченской республики, он может принимать такие решения. Сам я на концерты, если честно, вообще не хожу, я от всего этого очень далек. Возможно, Хабиб и Тимати договорились и все это вообще делали для хайпа. Видите, сейчас о них все говорят. Это им только на руку. Они сами в этом и разберутся», — сказал он.

Напомним, конфликт между бойцов и музыкантами разразился после того, как Нурмагомедов пренебрежительно отозвался об отмене концерта Егора Крида в Махачкале.