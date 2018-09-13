МПК определил сумму компенсации для Паралимпийского комитета России
Международный паралимпийский комитет (МПК) требует от Паралимпийского комитета России (ПКР) €257,5 тысяч, сообщает «Советский спорт».
«Если вопрос соответствия РУСАДА кодексу ВАДА будет решён, то единственным препятствием к восстановлению ПКР будет оплата расходов МПК, связанных с дисквалификацией и процессом восстановления организации. Мы рассчитывали, что этот пункт будет выполнен российской стороной в начале 2018 года, но никаких средств от ПКР мы не получили», — сообщил президент МПК Эндрю Парсонс.
Напомним, что международный паралимпийский комитет продлил отстранение Паралимпийского комитета России.