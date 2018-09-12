Про Марадону снимут сериал

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Компания Amazon снимет сериал про легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, сообщает «Советский спорт».

Кастинг на роль легенды мирового футбола уже проведен, Марадону сыграют три разных актера в разные моменты его жизни, сообщает Football Italia. Этой чести удостоились Назарено Касеро, Хуан Паломино и Николас Голдшмидт. Сериал должен появиться в стриминг-сервисе Amazon в ближайшее время.

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Ранее про Марадону уже было снято два фильма, режиссерами которых выступили Эмир Кустурица и Марко Ризи.

Марадона является чемпионом мира 1986 года. На данный момент он является почетным президентом брестского «Динамо» и одновременно занимает пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос де Синалоа».