Теннисные судьи хотят создать профсоюз после скандала с Уильямс

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Ведущие теннисные судьи на вышке рассматривают возможность создания профсоюза после скандала в женском финале Открытого чемпионата США с участием американки Серены Уильямс, сообщает Р-Спорт со ссылкой на Guardian.

Многие рефери недовольны тем, что Международная теннисная федерация (ITF) выступила в защиту Рамоса лишь спустя 48 часов после инцидента, в то время как Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация тенниса США (USTA) поддержали Уильямс в обвинении судей в сексизме. .

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«Судьи продолжают спрашивать: «А если мне доверили бы обслуживать матч в субботу? Есть чувство, что Карлоса бросили на произвол судьбы на два дня, и что никто не хочет вступаться за судей», — цитирует источник чиновника из судейского сообщества.

Отмечается, что судьи вынуждены избегать публичных комментариев по условиям контракта, так как их работодателями являются WTA, ATP и организаторы турниров Большого шлема, поэтому резкие заявления могут стоить им работы. Таким образом, у судей по факту нет никаких организаций, которые бы вставали на их сторону.

«У судей нет независимых организаций, отстаивающих их интересы, их нанимают руководящие органы мирового тенниса. Если общаться со СМИ запрещено, а эти структуры выступают против них, что им остается?» — задается вопросом источник.

Напомним, скандал разразился в финальном матче US Open, где Серена Уильямс уступила Наоми Осаке из Японии и по ходу встречи обвинила судью Карлоса Рамоса в сексизме и назвала его вором и лжецом. После инцидента теннисные судьи на вышке задумались о бойкоте матчей с участием американки.