Игрок сборной Чехии назвал главную причину поражения от России

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Голкипер сборной Чехии по футболу Томаш Коубек поделился мыслями после поражения от команды России в товарищеском матче, передает газета «Известия».

Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.

«Главным преимуществом России стала уверенность в себе. Вашей команде удалось быстро войти в игру — с каждым забитым мячом они играли все лучше и лучше. Увы, во встрече с Россией у нас практически ничего не получалось ни в своей штрафной, ни в чужой», — сказал чех.

Ранее сообщалось, что капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.