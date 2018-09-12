Игрок сборной Чехии назвал главную причину поражения от России
Голкипер сборной Чехии по футболу Томаш Коубек поделился мыслями после поражения от команды России в товарищеском матче, передает газета «Известия».
Встреча проходила в Ростове-на-Дону и завершилась разгромной победой россиян со счетом 5:1.
«Главным преимуществом России стала уверенность в себе. Вашей команде удалось быстро войти в игру — с каждым забитым мячом они играли все лучше и лучше. Увы, во встрече с Россией у нас практически ничего не получалось ни в своей штрафной, ни в чужой», — сказал чех.
Ранее сообщалось, что капитан сборной России прокомментировал победу над Чехией.