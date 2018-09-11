В РУСАДА проходит прокурорская проверка

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В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) проходит прокурорская проверка, сообщает Sport24.

По информации источника, бывшее руководство агентства подозревается в многочисленных нарушениях при закупке оборудования.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предъявило обвинение РУСАДА в массовых случаях сокрытия применения допинга российскими спортсменами в ноябре 2015 года. WADA, после отчета о нарушениях, приняло решение приостановить деятельность российского агентства на неопределенный срок.

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В декабре 2015 года руководство агентства было отправлено в отставку, а в ферале 2016 скоропостижно скончались бывший председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев и бывший исполнительный директор организации Никита Камаев.

Ранее фигуристов призвали быть осторожнее с антидопинговыми органами.