Ковальчук очень взволнован предстоящим сезоном в НХЛ
Новичок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес» россиянин Илья Ковальчук признался, что очень взволнован предстоящим сезоном в новой команде, сообщает «Советский спорт».
«Я хотел бы предсказывать будущее, но я не волшебник. Все лето я упорно тренировался, чтобы привести себя в лучшую форму. Я никогда не играл с таким парнями, как Анже Копитар, так что посмотрим. Я очень взволнован. Играть с такими ребятами, как Дрю Даути и Дастин Браун легче. Я должен просто делать свое дело. Думаю, что все будет отлично», — цитирует Ковальчука LA Kings Insader.
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35-летний хоккеист подписал с «королями» трехлетний контракт.
Ранее Ковальчук был представлен в качестве игрока «Лос-Анджелес Кингз».