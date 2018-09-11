Легенда бокса намерен баллотироваться в президенты США

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Американский боксер Оскар де ла Хойя намерен баллотироваться в президенты США в 2020 году, сообщает «Советский спорт».

По информации TMZ, эта мысль посетила спортсмена после того, как рэпер Канье Уэст выразил желание побороться за кресло американского лидера. Оскар де ла Хойя считает, что если Уэст может баллотироваться, то почему этого не может сделать он.

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45-летний боксер завершил профессиональную карьеру в 2008 году.

Ранее сообщалось, что Серена Уильямс поддержала протесты против Трампа.