Турция вырвала победу у Швеции в матче Лиги наций

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Сборная Турции по футболу одержала победу над командой Швеции в матче 2-го тура Лиги наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча прошла в Стокгольме и завершилась победой гостей со счетом 3:2.

По ходу матча Турция уступала со счетом 0:2, однако во втором тайме смогла сломить сопротивление шведов и добыть победу. В составе турков отличились Хакан Чалханоглу и Эмре Акбаба, оформивший дубль. За шведскую команду забивали Исаак Телин и полузащитник «Краснодара» Виктор Классон.

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Ранее сообщалось, что Португалия обыграла Италию в матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2. 2-й тур

Швеция — Турция — 2:3

Голы: 1:0 — Телин, 35; 2:0 — Классон, 49; 2:1 — Чалханоглу, 51; 2:2 — Акбаба, 88; 2:3 — Акбаба, 90+2.