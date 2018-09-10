«Сент-Этьен» подтвердил факт гибели 19-летнего футболиста

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Французский «Сент-Этьен» выступил с официальным заявлением в связи с информацией о гибели защитника резервной команды Вильяма Гомиса, передает «Советский спорт».

«В «Сент-Этьен» пришла беда. Мы узнали о трагической смерти Гомиса, которая случилась прошлой ночью. В декабре ему бы исполнилось 20 лет, он находился в системе клуба с 15 лет. Тренеры, игроки и сотрудники клуба шокированы внезапной смертью Вильяма. Мы выражаем соболезнования семье игрока», — говорится в заявлении.

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Футболист погиб в результате перестрелки. Помимо него погиб 14-летний подросток.

Ранее сообщалось. что 19-летний защитник «Сент-Этьена» погиб в перестрелке.