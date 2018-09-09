Экс-защитник «Локомотива»: Терри может стать лидером «Спартака»

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Экс-футболист московского «Локомотива» словак Ян Дюрица поделился своим мнением относительно вероятного трансфера экс-игрока сборной Англии и лондонского «Челси» Джона Терри в столичный «Спартак», сообщает «РИА Новости».

«Терри — опытный и отличный футболист, долгие годы его выступления за «Челси» говорят сами за себя. Время покажет, сможет он помочь «Спартаку» или нет. В России чемпионат сложный и тяжелый, в скорости, конечно, не сравнить с Англией, но будет непросто. Несомненно, его опыт пригодится «красно-белым», но свою состоятельность надо доказывать не за счет своего имени, а на поле. Имя это одно, но «Спартак» должен побеждать.

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Терри может стать лидером «Спартака». Если молодежь рядом с ним будет учиться, расти, слушать, то это будет большим плюсом для команды, футболисты будут повышать уровень своего мастерства. Вполне возможно, что на решение Терри перейти в «Спартак» мог сказаться прошедший в России чемпионат мира. У вас появились новые стадионы, болельщики стали ходить на матчи в большом количестве. Уверен, люди будут ходить на стадион не только посмотреть на «Спартак», но и на Терри», — заявил бывший защитник «железнодорожников».

Ранее чообщалось, что легендарный защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри стал игроком московского «Спартака».