Белоруссия разгромила Сан-Марино в матче Лиги наций

Сборная Белоруссии по футболу нанесла разгромное поражение команде Сан-Марино в первом матче в Лиге наций, сообщает «Советский спорт».

Встреча проходила в Минске и завершилась победой местной команды со счетом 5:0.

Голы на свой счет записали Игорь Стасевич, Станислав Драгун (дубль), Антон Сарока и Юрий Ковалев.

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Ранее сообщалось, что Босния и Герцеговина победила Северную Ирландию в матче Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига D. Группа 2. 1-й тур

Белоруссия — Сан-Марино — 5:0

Голы: 1:0 – Стасевич, 4; 2:0 – Драгун, 26; 3:0 – Сарока, 67 (пенальти); 4:0 – Драгун, 87; 5:0 – Ковалев, 90+1.