Экс-чемпиона мира по боксу приговорили к десяти годам тюрьмы

Бывший обладатель временного чемпионского пояса в среднем весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Автандил Хурцидзе приговорен к десяти годам тюрьмы, сообщает «Советский спорт».

Как информирует »Sputnik Грузия», следствие доказало вину грузинского спортсмена в совершении преступлений, среди которых насилие, вымогательство, кражи, торговля краденым и мошенничество.

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39-летний Хурцидзе был арестован летом 2017 года — за месяц до намеченного чемпионского боя против Билли Джо Сондерса.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по тхэквондо пожизненно дисквалифицирован за домогательства.