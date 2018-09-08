СМИ: Терри подписал контракт со «Спартаком»

Легендарный защитник «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри стал игроком московского «Спартака», сообщает Sport24.

По информации издания, футболист уже подписал личный контракт с красно-белыми. Отмечается, что соглашение оформлено на один год с возможностью дальнейшей пролонгации на один сезон при выполнении англичанином определенных условий.

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10 сентября руководство столичного клуба начнет оформлять игроку российскую визу.

37-летний Терри провел за «Челси» 702 матча, в система клуба он находился с 1995 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил Терри контракт с зарплатой €2 млн в год.