СМИ: бывший капитан «Челси» Терри может продолжить карьеру в «Спартаке»
Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Советский спорт».
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, 8 сентября англичанин пройдет медосмотр.
После медобследования Терри может заключить контракт с российским клубом, который нуждается в центральном защитнике после получения серьезных травм Ильей Кутеповым и Самуэлем Жиго.
Ранее защитник «Спартака» Жиго перенес операцию после разрыва крестообразной связки.