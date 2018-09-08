СМИ: бывший капитан «Челси» Терри может продолжить карьеру в «Спартаке»

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Бывший капитан лондонского «Челси» и сборной Англии Джон Терри может продолжить карьеру в московском «Спартаке», сообщает «Советский спорт».

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, 8 сентября англичанин пройдет медосмотр.

После медобследования Терри может заключить контракт с российским клубом, который нуждается в центральном защитнике после получения серьезных травм Ильей Кутеповым и Самуэлем Жиго.

Ранее защитник «Спартака» Жиго перенес операцию после разрыва крестообразной связки.