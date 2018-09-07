Двукратная олимпийская чемпионка после травмы не может ходить

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Двукратная олимпийская чемпионка по велоспорту на треке немка Кристина Фогель, которая этим летом получила травму спины, призналась, что больше не может ходить, сообщает Der Spiegel.

26 июня спортсменка серьезно травмировала позвоночник на одной из тренировок в немецком Котбусе, столкнувшись с другим велогонщиком. Фогель на вертолете была срочно госпитализирована в одну из берлинских клиник, где перенесла операцию. С тех пор 27-летняя немка прикована к инвалидному креслу.

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«Это дрянная ситуация, по-другому не скажешь. Независимо от того, как вы смотрите на это, я больше не могу ходить. Но что я могу поделать? Я всегда думаю, что чем скорее вы примете новую ситуацию, тем лучше вы справитесь с ней.

Мне очень повезло, что я все еще жива, и у меня есть полностью действующие руки. Я могла быть парализована с шеи. На первых рентгеновских снимках мой позвоночник выглядит как складной стол IKEA. Я не хотела, чтобы люди видели меня с такими травмами», — сказала Фогель.

Ранее защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго приступил к курсу реабилитации после операции на колене.