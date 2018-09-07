В Госдуме прокомментировали решение IBU относительно статуса СБР

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Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов (IBU) относительно статуса Союза биатлонистов России (СБР), передает RT.

«Последнее время наблюдается одна и та же проблема, связанная с политизацией спорта. У нас есть на Западе оппоненты, которые во всех проблемах обвиняют нашу страну», — отметил депутат.

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Он также отметил, что на примере Международного олимпийского комитета (МОК), решение с (СБР) может быть пересмотрено.

Ранее сообщалось, что Александр Тихонов был уверен в решении IBU не восстанавливать в правах СБР.