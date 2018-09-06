Тренер сборной Турции: Россия не случайно дошла до 1/4 финала ЧМ-2018

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Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу оценил выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года.

«Сборная России — очень хорошая команда. На чемпионате мира она не случайно дошла до 1/4 финала. На турнире команда показала высочайший уровень дисциплины и организации. Мы очень серьезно готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Луческу ТАСС.

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7 сентября сборная России проведет матч Лиги наций против команды Турции, а 10 сентября сыграет с Чехией в товарищеской встрече.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки Мария Сергеева и Дарья Трубникова посетили расположение сборной России по футболу перед матчем Лиги наций против Турции.