Тренер сборной Турции: Россия не случайно дошла до 1/4 финала ЧМ-2018
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу оценил выступление сборной России на чемпионате мира 2018 года.
«Сборная России — очень хорошая команда. На чемпионате мира она не случайно дошла до 1/4 финала. На турнире команда показала высочайший уровень дисциплины и организации. Мы очень серьезно готовимся к завтрашней игре», — приводит слова Луческу ТАСС.
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7 сентября сборная России проведет матч Лиги наций против команды Турции, а 10 сентября сыграет с Чехией в товарищеской встрече.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки Мария Сергеева и Дарья Трубникова посетили расположение сборной России по футболу перед матчем Лиги наций против Турции.