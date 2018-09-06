«Амкар» подал в суд заявление о банкротстве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/158/11001158/RIAN_3166406.HR.ru-pic905-895x505-14444.jpg">

Артибражный суд Пермского края зарегистрировал официальное заявление о банкротстве футбольного клуба «Амкар», сообщает Sport24.

Президент пермского клуба Геннадий Шилов подал заявление о банкротстве в суд 5 сентября. Дата рассмотрения пока не назначена.

Реклама

13 июня «Амкар» был лишен права выступать в российской Премьер-Лиге из-за большого количества задолженностей и отсутствия финансовых гарантий. Сообщается, что размер долга клуба составляет около 500 миллионов рублей, треть из них — невыплаченная зарплата игрокам. В случае банкротства этот долг игрокам возвращен не будет.

Ранее с аналогичным заявлением в суд обратился еще один российский футбольный клуб — «Тосно».