Защитника «Ювентуса» не беспокоит отсутствие забитых мячей у Роналду

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Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи прокомментировал трехматчевую безголевую серию нападающего Криштиану Роналду в туринском клубе, передает «Советский спорт».

«Что касается того, что Роналду пока не забил за «Ювентус», то это меньшее из того, что нас беспокоит. Когда он начнет забивать, его будет не остановить. На протяжении всей своей карьеры Роналду показывает, что знает, как забивать. В этом нет никаких сомнений.

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Тренировки с Роналду? Приятно тренироваться с ним, он заряжает своей энергией. У Криштиану всегда присутствует большое желание работать. Он что-то привнес в раздевалку нашей команды. Я был впечатлен тем, насколько безжалостно он работает на тренировках», — приводит слова футболиста Football Italia.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Испании не верил в уход Роналду в «Ювентус».