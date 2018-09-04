Роналду взбесился из-за репортажа о его девушке
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду угрожает судом телекомпании, показавшей репортаж о его девушке Джорджине Родригес, сообщает «Советский спорт».
По информации AS, в сюжете рассказывалось о том, что девушка перестала общаться с семьей после того, как начала встречаться с футболистом. Отмечалось, что Родригес перестала навещать свою пожилую бабушку, которая её воспитывала, и не общалась с отцом, который перенес инсульт.
Этот репортаж возмутил Роналду. Форвард обратился к своим адвокатам, чтобы те связались с представителями телевизионной компании и потребовали прекратить показ сюжетов о девушке. Португалец готов был подать в суд, если бы репортажи продолжали бы выходить.
Отмечается, что телекомпания запретила журналистам проводить расследования в отношении Родригес.
Ранее сообщалось, что невеста Роналду показала соблазнительные формы.