«Авангард» с крупным счетом переиграл московское «Динамо» в матче КХЛ
Омский «Авангард» одержал крупную победу над московским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей Кирилл Петров, Ансель Галимов, Никита Пивцакин, Артем Манукян и Сергей Широков. У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Алексеев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо» (Москва, Россия) — «Авангард» (Омск, Россия) — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)
0:1 — Петров — 02:43
0:2 — Галимов (Пивцакин) — 15:46
0:3 — Пивцакин (Пережогин, Галимов) — 25:38
0:4 — Манукян (Пережогин) — 45:29
1:4 — Алексеев (Закриссон, Индрашис) — 51:31 (4x4)
1:5 — Широков (Зернов, Михеев) — 55:09