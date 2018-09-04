Слепцова прокомментировала обвинения в употреблении допинга

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Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова заявила, что золото Игр было завоевано ею в честной борьбе, передает ТАСС.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отправил в Союз биатлонистов России (СБР) уведомление о том, что четверо российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга. В список также вошли двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.

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«Никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб и никогда не было. Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы, все мои медали чистые. Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны. Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова», — написала Слепцова в инстаграме.

Обладательница золота Олимпиады отметила, что скандалы с допингом в российском спорте тянутся уже давно.

«Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой, у них тогда были шансы исполнить мечту всей жизни. Теперь вот вспомнили про нас, но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность, если понадобится, в любых судах», — добавила бывшая биатлонистка.

Слепцова подтвердила, что Устюгов обращался в СБР за помощью и разговаривал с вице-президентом организации Алексеем Нуждовым.

«Знаю это, потому что мы вместе искали варианты защиты», — пояснила Слепцова.

Ранее сообщалось, что в СБР ждут звонка от обвиненного в употреблении допинга Устюгова.