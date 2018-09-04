Слепцова прокомментировала обвинения в употреблении допинга
Олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова заявила, что золото Игр было завоевано ею в честной борьбе, передает ТАСС.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) отправил в Союз биатлонистов России (СБР) уведомление о том, что четверо российских спортсменов подозреваются в употреблении допинга. В список также вошли двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион Европы Александр Печенкин и победитель юниорского первенства мира Александр Чернышов.
«Никто не знает, в чем меня обвиняют, у меня нет положительных проб и никогда не было. Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы, все мои медали чистые. Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности, но эти обвинения смешны. Все «доказательства» нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях господина Родченкова», — написала Слепцова в инстаграме.
Обладательница золота Олимпиады отметила, что скандалы с допингом в российском спорте тянутся уже давно.
«Больно было смотреть на ребят, когда их отстраняли перед Олимпиадой, у них тогда были шансы исполнить мечту всей жизни. Теперь вот вспомнили про нас, но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность, если понадобится, в любых судах», — добавила бывшая биатлонистка.
Слепцова подтвердила, что Устюгов обращался в СБР за помощью и разговаривал с вице-президентом организации Алексеем Нуждовым.
«Знаю это, потому что мы вместе искали варианты защиты», — пояснила Слепцова.
Ранее сообщалось, что в СБР ждут звонка от обвиненного в употреблении допинга Устюгова.
Дорогие друзья и все кто любит биатлон ! Позади трудная неделя и только сейчас вроде все налаживается. Люди которые нас всегда поддерживали , не бросили нас и сейчас. Но мне очень обидно и тяжело читать здесь злобные комментарии, ведь ни кто не знает в чем меня обвиняют ,у меня нет положительных проб ! И никогда не было! Все 15 лет на международном уровне я выступала честно и отдавала все силы. Все мои медали чистые! Нас предупредили, что сейчас нельзя раскрывать подробности , но эти обвинения смешны! Все «доказательства » нарушений антидопинговых правил основаны на обвинениях г-на родченкова. Эта ситуация тянется уже очень давно и если честно уже даже гнева нет. Больно было смотреть на ребят , когда их отстраняли перед Олимпиадой. У них тогда были шансы исполнить мечту жизни . Теперь вот вспомнили про нас… Но мы будем защищаться и доказывать свою невиновность ! если понадобиться, в любых судах. ps и да! Женя звонил в Сбр и говорил с Нуждовым. Знаю это потому что мы вместе искали варианты защиты!