Чемпион мира по самбо проверил обладателя «рук-базук» в бою

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Кириллу Терешину, более известному как «руки-базуки», устроили серию силовых испытаний, сообщает «Советский спорт».

Чемпион мира по самбо Максим Новоселов проверил синтолового качка в боксерском поединке, силовом бое, а также в имитации уличной драки. В каждом из них Терешин провалился. Однако у профессионального бойца другое мнение.

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«Терешин прошел испытания. Он начал заниматься спортом и приводить себя в форму, несмотря на свои уродливые руки. я постараюсь ему в этом помочь», — сказал Новоселов на своем Youtube-канале.

Ранее обладатель «рук-базук» заявил об улучшении самочувствия.