Ирландского футболиста выгнали из клуба из-за шуток про арабов

Ирландский защитник Энтони Джеррард был вынужден покинуть «Олдем Атлетик» и перейти в «Карлайл Юнайтед» из-за скандала. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации The Mirror, игрока, являющегося кузеном бывшего игрока «Ливерпуля» Стивена Джеррарда, выгнали из клуба за шутку, которую он написал в общем чате футболистов в WhatsApp. Отмечается, что защитник высмеивал арабов во время месяца Рамадан.

Ранее полузащитник сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал заявления о расколе в национальной команде по этническому признаку.