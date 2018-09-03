Тренер ЦСКА: мы похожи с «Ромой» и «Реалом»

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Тренер московского ЦСКА Александр Ермакович рассказал о своем видении главных соперников армейского клуба — испанского «Реала» и итальянской «Ромы», сообщает газета «Известия».

«У «Ромы» и «Реала» произошли большие изменения в составе и структуре игры. Они находятся в стадии становления — так же, как и мы. В этом наши клубы чем-то даже похожи. Полностью уверен, что с этими командами можно играть и стараться добиваться максимального результата», — уверен Ермакович.

Ранее сообщалось, что в тренерском штабе ЦСКА рассчитывают выйти из группы в Лиге чемпионов.