Утвержден состав участников первого турнира UFC в России

Октагон UFC

Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) утвердило список участников первого турнира промоушена в России, сообщает «Советский спорт».

В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник.

Полностью состав бойцов, опубликованный MMA Junkie, выглядит следующим образом:

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Основной кард:

Марк Хант – Алексей Олейник;
Ян БлаховичНикита Крылов;
Шамиль АбдурахимовАндрей Орловский;
Тиаго Алвес – Алексей Кунченко.

Предварительный кард:

Омари Ахмедов – Си Би Доллоуэй;
Чжин Су Сун – Петр Ян;
Каджан Джонсон – Рустам Хабилов;
Десмонд Грин – Маирбек Тайсумов;
Магомед Анкалаев – Марчин Прачне;
Джордан ДжонсонАдам Яндиев;
Рамазан Эмеев – Клаудио Силва;
Мераб Двалишвили – Террион Уэйр.

Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Джон Джонс не исключил возможности проведения боя в России.