Утвержден состав участников первого турнира UFC в России
Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) утвердило список участников первого турнира промоушена в России, сообщает «Советский спорт».
В главном бою вечера встретятся тяжеловесы Марк Хант и Алексей Олейник.
Полностью состав бойцов, опубликованный MMA Junkie, выглядит следующим образом:
Основной кард:
Марк Хант – Алексей Олейник;
Ян Блахович – Никита Крылов;
Шамиль Абдурахимов – Андрей Орловский;
Тиаго Алвес – Алексей Кунченко.
Предварительный кард:
Омари Ахмедов – Си Би Доллоуэй;
Чжин Су Сун – Петр Ян;
Каджан Джонсон – Рустам Хабилов;
Десмонд Грин – Маирбек Тайсумов;
Магомед Анкалаев – Марчин Прачне;
Джордан Джонсон – Адам Яндиев;
Рамазан Эмеев – Клаудио Силва;
Мераб Двалишвили – Террион Уэйр.
Турнир UFC Fight Night 136 пройдет 15 сентября в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Ранее сообщалось, что чемпион UFC Джон Джонс не исключил возможности проведения боя в России.