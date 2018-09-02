Шарапова уверенно пробилась в 1/8 финала US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в 1/8 финала Открытого чемпиона США, сообщает «Советский спорт».
В матче 3-го круга соревнований россиянка встречалась с представительницей Латвии Еленой Остапенко, над которой одержала уверенную победу в двух сетах. Игра закончился со счетом 6:3, 6:2 в пользу Шараповой.
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За выход в четвертьфинал турнира 31-летняя Шарапова поспорит с испанкой Карлой Суарес-Наварро.
Ранее сообщалось, что Шарапова рассказала о своих тренировках.
Теннис. US Open. 3-й круг
Мария Шарапова (Россия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:3, 6:2