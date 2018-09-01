СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче нового сезона КХЛ

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Санкт-петербургский СКА крупно победил казанский «Ак Барс» в первой игре 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 6:1, сообщает «Советский спорт».

Счет в игре открыл защитник СКА Патрик Херсли, пушечным выстрелом распечатав ворота Эмиля Гарипова на пятой минуте встречи. На 28-й минуте защитник казанцев Альберт Яруллин восстановил равный счет, однако в дальнейшем торжествовали только подопечные Ильи Воробьева. Никита Гусев и Виктор Тихонов отличились еще до перерыва, а Илья Каблуков и Николай Прохоркин зажгли свои фамилии на табло в заключительной трети матча. Окончательный счет установил воспитанник татарстанского хоккея Наиль Якупов, забросивший первую шайбу после возвращения в КХЛ из-за океана.

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Ранее президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко подтвердил возможность включения в лигу французского клуба.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Ак Барс» (Казань) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:6 (0:1, 1:2, 0:3)

0:1 — Херсли (Гусев, Дацюк) — 03:50

1:1 — Яруллин (Клинкхаммер, Кара) — 27:24

1:2 — Гусев (Дацюк) — 29:54 (5х4)

1:3 — Тихонов (Каблуков) — 33:41

1:4 — Каблуков (Токранов, Тихонов) — 44:38

1:5 — Прохоркин (Барабанов) — 53:13

1:6 — Якупов (Херсли) — 57:03