Российский легкоатлет Моргунов победил в финале «Бриллиантовой лиги»

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Российский прыгун с шестом Тимур Моргунов занял первое место в соревнованиях по прыжкам с шестом в финале «Бриллиантовой лиги», сообщает ТАСС.

Результат россиянина — 5,93 м. Вторым стал представитель США Сэм Кендрикс (5,88 м), третье место занял канадец Шонеси Барбер (5,83).

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Моргунов является серебряным призером чемпионата Европы по легкой атлетике.

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Шубенков занял первое место на дистанции 110 метров с барьерами в финале «Бриллиантовой лиги».