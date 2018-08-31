ЦСКА объявил о переходе футболиста «Уфы»

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Полузащитник Иван Обляков официально перешел в московский ЦСКА из «Уфы», сообщает Sport24.

«Обляков стал армейцем! Добро пожаловать, Ваня! Ты дома!» — говорится в сообщении пресс-службы армейцев, опубликованном в твиттере.

Отмечается, что соглашение с футболистом подписано до окончания сезона-2022/23.

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В нынешнем сезоне Обляков принял участие в 11 матчах «Уфы» во всех турнирах, забил один мяч и отдал одну передачу.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию последнего дня летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что ЦСКА анонсировал переход третьего футболиста за один день.