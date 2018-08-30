«Уфа» сыграла вничью с «Рейнджерс» и вылетела из Лиги Европы
«Уфа» сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счетом 1:1. Счет открыл форвард «Рейнджерс» Овимумо Эжариа, а на 32-й минуте Дмитрий Сысуев сравнял счет.
Почти 30 минут игрового времени подопечные Стивена Джеррарда сражались вдевятером.
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Первый матч завершился победой «Рейнджерс» со счетом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой турнир Лиги Европы сезона-2018/19 прошел шотландский клуб.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Ранее «Уфа» и «Рейнджерс» объявили стартовые составы на ответный матч квалификации ЛЕ.
Лига Европы. Плей-офф
«Уфа» (Уфа, Россия) — «Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 1:1
Голы: 1:0 — Эжариа, 9; 1:1 — Сысуев, 32